Выгода богатым, расходы — остальным: о мусорных тарифах для новосибирцев

Новосибирск, , 19:40 — REGNUM Мэрия Новосибирска разработала схему размещения твёрдых коммунальных отходов. Она должна стать одним из основных рабочих инструментов при переходе на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), сообщили ИА REGNUM в администрации города.

Региональные власти разработали территориальную схему обращения с отходами. Определён и региональный оператор по обращению с ТКО. По результатам конкурса им стало ООО «Экология-Новосибирск». Региональный оператор в свою очередь определился с перевозчиками, тариф будет утверждён во второй половине декабря 2018 года.

Заместитель председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Законодательного собрания Новосибирской области Вадим Агеенко (КПРФ) считает, что тариф на одного человека увеличится на 40−60%, а вот общий платеж «с квартиры» за вывоз мусора вырастет значительно, так как раньше он взымался с кв. м квартиры, а сейчас — с человека.

«Эта система (с человека) выгодна богатым рантье, которые имеют большие квартиры, да ещё и не одну (раньше они платили со своих кв. м). Сегодня нас заставят платить с человека, что для обычных семей очень невыгодно. Пример/расчёт: сегодня семья из двух человек в квартире 60 кв.м. платит 60 кв.м.*2,35 руб.=141 рублей (с кв. м) или 70,5 рублей с человека в месяц (2,35 рублей за 1 кв. м это средняя сложившаяся цена с кв. м). По новым правилам и тарифам получится: 100 руб.*2 человека=200 рублей в месяц. Кому это выгодно? Сосед (ка) проживает одна в квартире 105 кв.м. Сегодня её платеж за мусор составляет: 105 кв.м.*2,35 рублей=246,75 рублей или, в перерасчёте, 246,75 рублей с человека. А вот по новым правилам эта соседка будет платить 100 рублей*1 человека=100 рублей в месяц. Почувствуйте разницу. Вот почему эту реформу (смена механизма оплаты) очень сильно лоббируют богатые люди. Богатые получают выгоду, а обычные семьи только дополнительные расходы», — высказал ИА REGNUM своё мнение по реформе Вадим Агеенко.

Ранее ИА REGNUM сообщало, депутат горсовета Новосибирска Георгий Андреев (КПРФ) заявил, что с нового года стоимость вывоза и утилизации отходов в Новосибирской области может расти до 150−250 рублей на человека.

Напомним, 5 декабря в Госдуме прошёл «правительственный час», на котором глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил, что нормативы на утилизацию мусора в регионах завышены, но подчеркнул, что, хотя реформа и сложная, «дальше её переносить смысла мы не видим».

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