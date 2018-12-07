В Челябинске вынесен приговор по делу о гибели двух работниц

Челябинск, , 19:14 — REGNUM В Челябинске осуждены начальник участка и мастер одной из местных организаций. Поводом для уголовного дела против них стала смерть двух сотрудниц насосной станции, предаёт корреспондент ИА REGNUM.

По информации прокуратуры, им вменили нарушение требований охраны труда, повлекшие смерть двух лиц. Этому предшествовала трагедия на производстве. В июне 2016 года сотрудница-оператор спустилась без средств индивидуальной защиты в грабельное отделение канализационно-насосной станции. Там воздух был наполнен инертными газами, в том числе и метаном. Вдохнув его, женщина потеряла сознание.

На помощь коллеге бросилась машинист насосных установок. Но и она потеряла сознание. Спасти женщин не удалось.

Итогом этого дела стал обвинительный приговор. Курчатовский районный суд приговорил мастера и начальника участка к двум годам колонии-поселения.