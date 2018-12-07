Синод УПЦ МП запретил клирикам и мирянам участвовать в раскольничьем соборе

Киев, , 19:32 — REGNUM На заседании синода канонической Украинской православной церкви было решено запретить священникам, монахам и мирянам участвовать в объединительном соборе, запланированном на 15 декабря, сообщил информационно-просветительский отдел РПЦ.

В УПЦ МП отметили, что Константинопольский патриархат не имеет никакого законного права организовывать какие-либо собрания на территории Украины.

«Епископату, духовенству, монашествующим и мирянам Украинской православной церкви участвовать в так называемом объединительном соборе не благословляется», — решил синод.

В документе также сказано, что ни у кого из числа прихожан или священнослужителей УПЦ МП нет права представлять церковь на этом собрании.

Напомним, 13 ноября 2018 года каноническая Украинская православная церковь разорвала евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом, мотивируя это тем, что Константинополь ведёт незаконную и деструктивную деятельность на Украине.

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Напомним также, на 15 декабря запланирован объединительный собор, на котором представители нескольких раскольничьих структур Украины создадут объединённую церковь, которая получит томос об автокефалии от Константинопольского патриарха Варфоломея.

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