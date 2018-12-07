Житомирские десантники носят шевроны дивизии СС

Житомир, Украина, , 18:57 — REGNUM У одного из житомирских десантников, перед которыми выступал президент Украины Пётр Порошенко, видна нашивка немецкой третьей танковой дивизии СС «Тотенкопф» (Мёртвая голова — ИА REGNUM ). Фото опубликовано 6 декабря на официальном сайте президента Украины.

Выступая перед десантниками, Порошенко заявил, что они будут переброшены на «наиболее опасные направления» по всей границе с РФ.

Напомним, ранее на странице Порошенко в социальной сети Facebook были опубликованы снимки, на которых президент Украины стоит в камуфляже с нашивкой «Циничный бандера».

Отметим, на Украине открыто героизируют дивизию СС «Галичина», сформированную из членов террористической организации ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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В стране издаются книги, где в положительном ключе освещены «подвиги» выходцев с Украины в рамках других формирований Третьего рейха.

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