ФСИН: трое заключённых якутской колонии прекратили голодовку

Якутск, , 18:28 — REGNUM Трое заключённых якутской колонии №1 прекратили акцию протеста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении ФСИН.

По данным ведомства, 5 декабря четверо заключённых, находясь в штрафном изоляторе, совершили акт членовредительства, протестуя против «законных действий администрации». А 6 декабря девять находящихся в ШИЗО заключённых заявили об отказе от приёма пищи.

По информации ведомства, в камерах температура воздуха колеблется в диапазоне от 18 до 22 градусов. Все осужденные обеспечены вещами и постельными принадлежностями в соответствии с погодными условиями. Также в учреждении опровергли информацию об избиении заключённых сотрудниками колонии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, об акции протеста в колонии заявили общественники. Заключённые жаловались на холод в камерах, плохое обеспечение тёплыми вещами и избиение со стороны сотрудников.

В самом исправительном учреждении корреспонденту ИА REGNUM отказались прокомментировать ситуацию.

Читайте ранее в этом сюжете: В колонии Якутии, где голодают заключённые, побывали прокурор и омбудсмен