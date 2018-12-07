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Липецкие осуждённые написали юридический диктант

Общество

После подведения итогов они получат сертификаты

Липецк, 7 декабря 2018, 18:27 — REGNUM  В Липецкой области осуждённые из исправительных учреждений проверили свою юридическую грамотность в рамках акции «Всероссийский правовой диктант». Об этом 7 декабря сообщила пресс-служба УФСИН России по Липецкой области.

Второй Всероссийский правовой диктант, организованный Ассоциацией юристов России и приуроченный к 25-летию Конституции Российской Федерации, проходит в несколько этапов. Очное тестирование можно было пройти во всех регионах 7 декабря, а написать диктант онлайн — с 3 по 10 декабря.

Осужденные, содержащиеся в исправительных учреждениях УФСИН России по Липецкой области, приняли участие в правовом диктанте в режиме онлайн. Тестирование проводилось в компьютерных классах, подключенных к интернету. Как и все участники, осуждённые получат сертификаты.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 7 декабря в 12:00 в Липецком государственном педагогическом университете прошёл очный этап правового диктанта. ЛГПУ стал одной из 800 площадок, работавших в этот день во всех регионах.

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