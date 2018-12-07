Медведев рассказал о своих полётах над ВДНХ

Москва, , 18:25 — REGNUM Изменения в московском выставочном комплексе ВДНХ хорошо видны из воздуха, сообщил 7 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев мэру Москвы Сергею Собянину. Стенограмма встречи опубликована на сайте правительства России.

Собянин доложил о работах, которые велись на объекте.

«У меня есть возможность посмотреть на это всё сверху. Я довольно часто пролетаю мимо ВДНХ и хочу сказать, что на глазах меняется ландшафт. Если раньше это всё выглядело, как, извините, свалка иногда — всё набросано, какое-то хаотичное передвижение людей, — то сейчас это уже подчиняется не только каким-то геометрическим и архитектурным законам, но и просто выглядит красиво», — рассказал Медведев.

По словам мэра столицы, в ВДНХ, помимо реставрации и строительства павильонов, появятся «огромный парк аттракционов для детей с колесом обозрения и экспоцентр, который будет одним из самых главных в нашей стране».

Ранее Сергей Собянин рассказал премьер-министру о Московской электронной школе, рекордном вводе объектов инфраструктуры и успехах столичной экономики.

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