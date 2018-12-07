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Уровень пробок в Ростове-на-Дону достиг максимальной отметки

Общество

В городе вновь выпал снег

Уровень пробок в Ростове-на-Дону достиг максимальной отметки
© ИА REGNUM
Снегопад в Ростове-на-Дону

Ростов-на-Дону, 7 декабря 2018, 18:22 — REGNUM  Из-за снега, который выпал в Ростове-на-Дону сегодня, 7 декабря, и перепадов температур город-миллионник в часы пик сковали пробки. Уровень многокилометровых заторов достиг максимальной отметки — 10 баллов (согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки»), сообщает ИА REGNUM.

По данным сервиса, к настоящему времени уровень пробок снизился до 8 баллов. Тем не менее, на всех основных дорогах Ростова-на-Дону наблюдаются заторы. Причиной тому стали, в том числе, дорожно-транспортные нарушения (девять аварий) и дорожные работы.

Отметим, что ранее Госавтоинспекция региона предупредила автовладельцев о гололедице. Водителей призвали быть предельно внимательными на дорогах.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовских водителей предупреждают — на дорогах гололёд

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Снегопад в Ростовской области и его последствия
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