Уровень пробок в Ростове-на-Дону достиг максимальной отметки

Ростов-на-Дону, , 18:22 — REGNUM Из-за снега, который выпал в Ростове-на-Дону сегодня, 7 декабря, и перепадов температур город-миллионник в часы пик сковали пробки. Уровень многокилометровых заторов достиг максимальной отметки — 10 баллов (согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки»), сообщает ИА REGNUM.

По данным сервиса, к настоящему времени уровень пробок снизился до 8 баллов. Тем не менее, на всех основных дорогах Ростова-на-Дону наблюдаются заторы. Причиной тому стали, в том числе, дорожно-транспортные нарушения (девять аварий) и дорожные работы.

Отметим, что ранее Госавтоинспекция региона предупредила автовладельцев о гололедице. Водителей призвали быть предельно внимательными на дорогах.

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