МВД Украины проверит 45 ЧОПов по всей стране

Киев, , 18:26 — REGNUM Министерство внутренних дел Украины опубликовало график проверок 45 «муниципальных охран», заявил депутат Верховной рады Украины Мустафа Найем, сообщило 7 декабря издание Liga.net.

Представители министерства проверят четырнадцать коммунальных охранных предприятий, 30 частных и одно государственное предприятие «Управление ведомственной военизированной охраны», рассказал депутат.

«Зачастую эти структуры выполняют роль «карманных армий», и неоднократно были замечены в незаконном применении спецсредств, нанесении побоев и препятствовании работы журналистов и общественных организаций», — отметил Найем.

Напомним, в средине ноября журналисты программы «Схемы» выяснили, что местные власти многих украинских городов используют муниципальную охрану для достижения своих политических целей — боевики избивают оппозиционных журналистов, а также жителей, активно проявляющих свою гражданскую позицию.

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