Жители Липецка проверили свою юридическую грамотность

Липецк, , 17:54 — REGNUM Липчане 7 декабря написали Всероссийский правовой диктант. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, очный этап прошёл в 12:00 в Липецком государственном педагогическом университете.

Участники диктанта должны были за час ответить на 30 юридических вопросов. Те, у кого не получилось посетить мероприятие, до 10 декабря могут пройти тестирование на сайте диктанта. После подведения итогов все участники получат сертификаты, а также анализ допущенных ошибок. Организатор — Ассоциация юристов России — представят срез вопросов, оказавшихся самыми трудными, а также назовут самые «грамотные» регионы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по всей России для проведения очного этапа диктанта было открыто 800 площадок. Участие в акции приняли более 40 тысяч человек.

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