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Челябинка осуждена в Москве за продажу невинности своей дочери

Общество

Ранее в колонию были отправлены её подельницы

Москва, 7 декабря 2018, 17:52 — REGNUM  В Москве осуждена мать 13-летней девочки из Челябинска. Женщину признали виновной в попытке продать невинность своей дочери за 1,5 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Приговор вынес Люблинский суд Москвы. Женщину отправили в колонию на 4 года и 6 месяцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по делу проходили три женщины. Задержаны они были в январе 2018 года в Москве. «Покупателем» невинности 13-летней девочки оказался сотрудник правоохранительных органов. Задержанные челябинки были отправлены в СИЗО.

Как пишет издание 74.ru, в июле была осуждена одна из трёх женщин. В августе последовал приговор в отношении ещё одной соучастницы.

Главной обвиняемой приговор могли вынести ещё летом, но потерпевшая находится в Челябинске, у родственников, и не могла часто ездить в Москву на процессы. В связи с этим заседания суда часто откладывались.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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