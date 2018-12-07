В Липецкой области работу нашли 2,3 тыс. граждан предпенсионного возраста

Липецк, , 17:41 — REGNUM В Липецкой области разрабатывают комплекс мероприятий, направленных на помощь жителям региона в трудоустройстве. Как сообщила пресс-служба областной администрации, эти меры обсудили 6 декабря на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

С начала 2018 года в центры занятости обратились около трёх тысяч липчан предпенсионного возраста. Новую работу нашли почти 2300 из них — это люди, которым до выхода на пенсию осталось от двух до пяти лет. В Липецкой области разработана «дорожная карта», которая учитывает возможность переобучения востребованным специальностям и повышения квалификации, взаимодействие с работодателями.

Региональное управление труда и занятости, Госинспекция труда и Пенсионный фонд Липецкой области заключили соглашение, которое позволит оперативно совершать документооборот между ведомствами. По мнению комиссии, это позволит липчанам предпенсионного возраста быстрее находить работу.