Наталья Варлей описала в своей книге домогательства режиссера Гайдая

Москва, , 17:40 — REGNUM Советская и российская актриса Наталья Варлей в своей книге «Канатоходка» рассказала о приставаниях со стороны режиссера Леонида Гайдая. По её словам, инцидент имел место во время съемок кинофильма «Кавказская пленница», который вышел на экраны в 1967 году.

Варлей пишет, что в один из дней съемочная группа праздновала день рождения актёра Александра Демьяненко, который исполнял роль Шурика в данном кинофильме. По завершению застолья режиссер Гайдай вызвался проводить Варлей до отеля. Когда они подошли к номеру Варлей, Гайдай, по словам актрисы, без приглашения шагнул в комнату.

В номере возникла весьма неловкая ситуация, однако кинорежиссер решил не сдаваться, пишет Варлей.

«И мы сели — я на краешек стула, а Леонид Иович в кресло у окна — напротив. Ситуация была более чем неловкая… И тут в коридоре раздался громкий звук торопливых шагов, и в дверях остановилась Нина Павловна (супруга режиссера Нина Гребешкова)… Я от смущения не нашла ничего умнее, чем заявить: «Мы говорим о работе!» — описывает ситуацию Варлей в своей книге «Канатоходка».

Затем Гребешкова молча вышла. Гайдай поднялся с кресла и подошел к выходу. Варлей подумала, что он собирается уходить и тоже встала, чтобы закрыть за ним дверь.

«Но Гайдай неожиданно сам закрыл ее изнутри, повернулся и попытался меня поцеловать…» — пишет актриса.

Однако ничего у кинорежиссера не получилось, утверждает Варлей, так как она была девушка «цирковая, сильная, с моментальной реакцией». В одну секунду Варлей оттолкнула Гайдая и вытолкала его за дверь, которую тут же закрыла на ключ.

Далее Варлей отмечает, что на следующий день Гайдай был подчеркнуто вежлив, но старался не смотрел в её сторону, а позднее заявил, что роль студентки Нины в «Кавказской пленнице», которую исполняла Варлей, озвучит другая актриса.

Стоит отметить, что вдова Гайдая Нина Гребешкова, которая, как утверждает Варлей, была свидетельницей этого инцидента, уже прокомментировала ситуацию.

«Пусть пишет. 50-летие «Бриллиантовой руки» отмечали недавно, а «Кавказскую пленницу» сняли ещё раньше. Что сейчас об этом говорить? Я не знаю, правда или нет. Мне неинтересно», — сказала она.