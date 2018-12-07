В Курске прошёл «Всероссийский правовой диктант»

Курск, , 17:27 — REGNUM Жители Курска 7 декабря присоединились к акции «Всероссийский правовой диктант». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, диктант прошёл в читальном зале корпуса Курского государственного университета на улице Радищева.

Правовой диктант, организованный Ассоциацией юристов России, проходит во всех регионах РФ второй год подряд. Чтобы проверить уровень своей юридической грамотности, всем желающим предлагают ответить на 30 вопросов.

«Проведение диктанта связано и с тем, что мы отмечаем в этом году 25-летие Конституции Российской Федерации, и, собственно, сами задания, они тоже на знание Конституции, основного документа. Наша главная задача — привлечь внимание всех граждан к юриспруденции, чтобы они интересовались правом, чтобы тот правовой нигилизм, который, к сожалению, есть в нашей стране, мы с вами преодолели», — рассказал председатель Ассоциации юристов России, ректор МГЮА Виктор Блажеев.

Всего 7 декабря по стране было открыто 800 площадок. Проверить свои знания пришли более 40 тысяч человек. До 12:00 10 декабря пройти тест можно онлайн. После подведения итогов организаторы составят карту, на которой будет показано, в каких регионах правовая грамотность выше.

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