Глава Мордовии в преддверии Дня конституции вручил государственные награды

Саранск, , 17:24 — REGNUM Глава Мордовии Владимир Волков принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 25-летию Конституции Российской Федерации. В ходе мероприятия он вручил высокие государственные награды за выдающиеся заслуги перед республикой, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Так, орденом Славы II степени награжден депутат Госсобрания Мордовии, ректор МГУ им. Н.П.Огарева Сергей Вдовин. За огромные заслуги в области здравоохранения орденом Славы III степени награжден главный врач Республиканского онкодиспансера Геннадий Мельцаев.

Медалями «За заслуги перед Республикой Мордовия» отмечены народные депутаты СССР двенадцатого созыва (1989 — 1991 годы), которые принимали участие в создании и утверждении Конституции РФ — ветеран труда Алексей Кондратьев и заведующий кафедрой аналитической химии МГУ им. Н.П.Огарева Анатолий Осипов.

Медалью «За заслуги перед Республикой Мордовия» награждена участница исторического события, проголосовавшая за принятие Конституции РФ 12 декабря 1993 года, — народный депутат РСФСР двенадцатого созыва (1990 — 1993 годы), техник-осеменатор Зубово-Полянского отделения ООО «Воля» Нина Тюрькина.

За большой личный вклад в развитие банковской системы региона звание «Лауреат премии главы Республики Мордовия» было присуждено ветерану труда Александру Тренькину.

Кроме того, глава Мордовии вручил школьникам республики паспорта гражданина Российской Федерации и памятные подарки.

Глава Мордовии отметил, что принятие новой российской Конституции повлекло за собой необходимость обновления законодательной системы регионов. Практически сразу же началась работа над Конституцией Мордовии, которая была принята 21 сентября 1995 года. В ее основу заложен принцип соответствия главному закону нашей страны, единства целей и задач.

«В Мордовии была создана сильная и действенная вертикаль власти, установлено эффективное взаимодействие с федеральным центром, налажен активный и прямой диалог с обществом. Вместе с правоохранительными органами удалось искоренить организованную преступность, повысить уровень безопасности в целом. Но, безусловно, контроль в этих вопросах не нужно ослаблять и сегодня. Нельзя допустить возврата в «лихие 90-е годы», когда вопросы пытались решить силой, а люди боялись выйти на улицу», — подчеркнул Волков.

Руководитель региона напомнил, в начале 1990-х годов Мордовия по многим показателям занимала последние места в Российской Федерации. Только за 1994 год валовой региональный продукт сократился на 40%. Большинство промышленных предприятий встали. Людям месяцами не выплачивались зарплаты и пенсии. Сегодня доля бюджетных расходов на социальную политику составляет свыше 60%, что почти вдвое больше показателя 1993 года. Удалось остановить разрушительные процессы, выйти на траекторию стабильного экономического роста, добиться значительных сдвигов в социальной сфере.

«Мы должны сберечь все, что достигнуто, продолжить движение вперед. Не сомневаюсь, у нас с вами все получится», — уверен глава Мордовии.