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Объединительный собор в Киеве соберёт более 50 раскольников — Филарет

Общество

Ожидается участие 3-4 представителей УПЦ МП

Киев, 7 декабря 2018, 17:52 — REGNUM  В соборе, на котором будет создана «объединённая» украинская церковь, примут участие 40 представителей организации «Киевский патриархат» и более десяти представителей других раскольничьих организаций, заявил глава «Киевского патриархата» Филарет, сообщило 7 декабря информационное агентство УНИАН.

По словам Филарета, кроме 40 представителей «Киевского патриархата» в соборе примут участие 12 представителей неканонической Украинской автокефальной православной церкви, а также 3−4 иерарха канонической УПЦ Московского патриархата.

Филарет также отметил, что вне зависимости от результатов собора, он останется патриархом:

«Это все делает Москва, но через наших украинских прислужников. Распространяют слухи, что патриарх уйдет в отставку и не будет баллотироваться. Это неправда. Я до смерти буду патриархом, потому что интронизация была в 1995 году. И никто этой благодати не снимет», — заявил он.

Филарет также рассказал, что на соборе рассмотрят вопросы объединения церквей, изберут главу новой церкви, а также примут её устав.

Напомним, ранее стало известно, якобы Филарет в силу возраста не будет баллотироваться на пост главы новой церкви, а поддержит кандидатуру более молодого представителя «Киевского патриархата».

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Напомним, Филарет называет себя «патриархом всея Украины-Руси», однако Константинопольский патриархат намерен создать на территории Украины не независимую церковь, а лишь подчинённую ему митрополию.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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