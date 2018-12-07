«Спасибо, до свидания»: реакция Тверской митрополии на скандал с Instagram

Тверь, , 17:12 — REGNUM В Тверской митрополии фактически отказались комментировать скандал вокруг постов в Instagram, которые делал якобы протоиерей из Твери.

Корреспондент ИА REGNUM обратился в информационную службу Тверской митрополии по телефону, указанному на сайте, с просьбой прокомментировать ситуацию, а также подтвердить либо опровергнуть информацию. В ответ представитель информационной службы, отказавшийся представиться, предложил обратиться за комментарием к «мем-ресурсу», который разместил пост.

«Дело в том, что я не могу. Откуда вы эту информацию взяли? С мем-ресурса? Как я могу комментировать мем-ресурс? Уж простите. Я вам объясняю. Вы же, наверное, знаете, откуда это все там появилось? Я не могу комментировать ресурсы, где акцент на мемах, уж простите. Мне пост Pikabu комментировать? Обращайтесь в Pikabu, обращайтесь к автору поста в Pikabu, который выложил это всею Спасибо. Благодарю вас. До свидания», — такова дословная реакция не представившегося сотрудника информационной службы митрополии.

Отметим, что, в соответствии с информацией на сайте Тверской митрополии, руководителем пресс-службы и пресс-секретарем Тверской и Кашинской епархии является иерей Максим Мищенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря в сети разразился скандал вокруг Instagram-аккаунта якобы священника — протоиерея из Твери, по некоторым данным он является заведующим Тверской епархиальной научной библиотекой. Сам аккаунт после скандала был удален, но остались скриншоты фото, на которых мужчина демонстрирует туфли от Gucci, сандалии, чемодан и сумку от Louis Vuitton.

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