Всероссийская выставка-ярмарка «Новогодних дел мастер» открылась в Туле

Тула, , 16:57 — REGNUM Всероссийская выставка-ярмарка новогодней сувенирной продукции «Новогодних дел мастер» открылась 7 декабря в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля в рамках проекта «Тула — новогодняя столица России», сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Участников и гостей выставки приветствовала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, которая поблагодарила всех участников мероприятия и отметила, что инициатива выставки получила поддержку главы региона Алексея Дюмина.

«Это первая ярмарка в России, на которой представлены новогодние сувениры и рукоделие. Приятно, что это мероприятие проходит в рамках открытия масштабного проекта «Тула — Новогодняя столица России», — отметила Рыбкина.

В выставке принимают участие мастера из 17 российских регионов. В Тулу они привезли уникальные новогодние сувениры и игрушки ручной работы. Сувениры можно не только приобрести, но и научиться сделать самостоятельно — для всех желающих проводятся мастер-классы. Продлится ярмарка до 9 декабря.

7 декабря в атриуме Тульского кремля открылась гостиная Деда Мороза: на церемонию открытия съехались Деды Морозы и Снегурочки из разных регионов России. Сама гостиная представляет собой кристальный светящийся дворец, в центре которого будет стоять хрустальный трон. В гостиной работают новогоднее кафе, зона мастер-классов и детская интерактивная зона.