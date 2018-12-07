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В городе Белом Тверской области приведут в порядок воинские захоронения

Общество

Деньги выделили из бюджета региона

Белый, Тверская область, 7 декабря 2018, 16:46 — REGNUM  В Тверской области проведут благоустройство воинских захоронений в городе Белый — решение о выделении средств принято 6 декабря на заседании бюджетной комиссии региона, которое провел губернатор Игорь Руденя. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облправительства.

В соответствии с решением, городу будет выделено более 899 тыс. рублей на приведение в порядок воинских захоронений на площади Карла Маркса и Петропавловском кладбище в Белом.

На Петропавловском кладбище запланирована установка именных мемориальных плит. В августе 2018 года здесь были перезахоронены останки 322 бойцов, поднятых на территории района в ходе Вахты Памяти 2018 года. Имена восьми из них были установлены по медальонам.

Во время Великой Отечественной войны Белый был оккупирован и практически полностью разрушен, бои за его освобождение продолжались 18 месяцев. На протяжении всего 1942 года через город проходила линия фронта. В 2017 году Белому, по инициативе ветеранов, поддержанной губернатором Игорем Руденей, было первому в области присвоено региональное звание «Город воинской доблести».

Всего в Бельском районе насчитывается 25 воинских захоронений, в них покоятся останки более 30 тысяч советских бойцов. Но поисковики постоянно открывают новые имена погибших защитников Родины.

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