В МВД рассказали, откуда поступают звонки о «минировании» объектов в России

Москва, , 16:46 — REGNUM Большое количество анонимных звонков с ложными сообщениями об угрозах взрывов в российских городах поступает с территории Украины. Об этом 7 декабря сообщил журналистам замглавы МВД России Игорь Зубов.

«Огромное количество звонков по взрывам, разным ложным сообщениям точно идёт с территории Украины, это массированно», — сказал он.

По словам Зубова, на Украине в настоящее время «есть система со стороны определённых сил постоянно нас тренировать с точки зрения безопасности».

Напомним, вечером 4 декабря в правоохранительные органы Москвы поступили анонимные сообщения о «минировании» Киевского, Ленинградского, Ярославского, Курского, Белорусского, Рижского, Савеловского, Павелецкого и Казанского вокзалов. Неделей ранее после аналогичных сообщений проверялись 14 торговых центров в разных районах столицы.

Ни по одному из адресов угроза взрыва не подтвердилась. Позднее сообщалось, что анонимные звонки поступали из-за рубежа.

Читайте также: Звонки о «минировании» вокзалов в Москве поступили из-за рубежа