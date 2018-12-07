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В МВД рассказали, откуда поступают звонки о «минировании» объектов в России

Общество

Большая часть звонков поступает с территории Украины

Москва, 7 декабря 2018, 16:46 — REGNUM  Большое количество анонимных звонков с ложными сообщениями об угрозах взрывов в российских городах поступает с территории Украины. Об этом 7 декабря сообщил журналистам замглавы МВД России Игорь Зубов.

«Огромное количество звонков по взрывам, разным ложным сообщениям точно идёт с территории Украины, это массированно», — сказал он.

По словам Зубова, на Украине в настоящее время «есть система со стороны определённых сил постоянно нас тренировать с точки зрения безопасности».

Напомним, вечером 4 декабря в правоохранительные органы Москвы поступили анонимные сообщения о «минировании» Киевского, Ленинградского, Ярославского, Курского, Белорусского, Рижского, Савеловского, Павелецкого и Казанского вокзалов. Неделей ранее после аналогичных сообщений проверялись 14 торговых центров в разных районах столицы.

Ни по одному из адресов угроза взрыва не подтвердилась. Позднее сообщалось, что анонимные звонки поступали из-за рубежа.

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