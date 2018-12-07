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Социологи: рекордное число итальянцев не собираются на выборы

Общество

Эксперты связывают утрату интереса к политике с пессимизмом граждан в отношении «индивидуальных и коллективных перспектив роста»

Рим, 7 декабря 2018, 16:32 — REGNUM  29,4% граждан Италии не собираются принимать участие в ближайших выборах, сообщает La Repubblica в пятницу, 7 декабря, со ссылкой на данные института социально-экономических исследований Censis.

Это рекордный показатель за все время наблюдений, отмечают социологи. От участия в выборах таким образом воздерживаются около 13 миллионов человек.

В пятницу социологи представили ежегодный доклад о социально-экономическом климате в Италии. По заключению экспертов, «ключевой структурный процесс нынешней ситуации — отсутствие индивидуальных и коллективных перспектив роста».

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Политическая жизнь Италии
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