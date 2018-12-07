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Первый канал извинился за подставной сюжет о Евромайдане

Общество

Роль гражданина Украины в сюжете сыграл гражданин Белоруссии

Киев, 7 декабря 2018, 16:50 — REGNUM  Первый канал извинился за сюжет о пятой годовщине Евромайдана, в котором под видом участника событий Кирилла Чубенко снялся гражданин Белоруссии Виталий Юрченко, сообщили в пресс-службе телеканала.

Как отмечается в пресс-релизе, который поступил в ТАСС, интервью с подставным участником Евромайдана записали внештатные корреспонденты, так как штатные журналисты «не имеют возможности работать на Украине».

«Стрингеры признали, что действительно сняли своего знакомого, поскольку съемка настоящего интервью была сделана с техническим браком, а сюжет надо было срочно сдавать», — говорится в сообщении.

На Первом канале пояснили, что даже если фрилансеры использовали ответы настоящего Кирилла Чубенко, «это никак не оправдывает их поступка». Журналисты извинились перед телеканалом и пообещали записать видео с извинениями перед зрителями. Первый канал планирует опубликовать ролик, когда получит его.

Напомним, 21 ноября Первый канал выпустил сюжет, в котором «украинец Кирилл Чубенко» сожалеет о том, что на Украине произошёл Евромайдан, и утверждает, что он ему «ничего не дал». 6 декабря блогер Илья Варламов заметил, что под видом Кирилла Чубенко на самом деле выступил гражданин Белоруссии Виталий Юрченко. В разговоре с изданием представителями белорусских СМИ Юрченко заявил, что снялся в сюжете по просьбе коллег, не получил за ролик никаких денег и сожалеет об участии.

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