Врио главы Липецкой области пообещал районной больнице новое оборудование

Липецк, , 16:29 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов встретился с главами сельских поселений, депутатами, представителями общественности, муниципальных учреждений, предприятий и организаций в ходе рабочей поездки в Хлевенский район 6 декабря. Как сообщила пресс-служба областной администрации, темой встречи стали насущные проблемы людей и перспективы развития муниципального образования.

Хлевенцы смогли задать руководителю области многочисленные вопросы, касающиеся самых разных сфер жизни. В частности, речь шла о ремонте дорог в селах Елец-Маланино, Елец-Лозовка и Воробьевка. Объем дорожного фонда в районе на 2019 год составляет 26,2 млн рублей. Дополнительные субсидии из областного бюджета составят ещё 30 млн рублей.

Ещё одной актуальной проблемой было названо обеспечение общественным транспортом. Людей также волнуют меры поддержки личных подсобных хозяйств и кооперативов — главу региона просили расширить перечень существующих мер.

Больше всего недовольства у жителей Хлевенского района, как и в целом по Липецкой области, вызывает качество медицинских услуг. Местной больнице требуются рентгеновский и УЗИ-аппараты. Игорь Артамонов заверил хлевенцев, что средства выделят и медики получат новое оборудование.

«Мы направим более 20 миллионов рублей на закупку необходимой врачам аппаратуры», — сказал врио главы администрации, добавив, что без внимания не останутся и другие обращения, касающиеся Хлевенского района, поступившие на его личный сайт.

Читайте ранее в этом сюжете: В Липецкой области работу с жалобами будут контролировать ежедневно