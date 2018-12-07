«Врачи без границ» не получили флаг и не будут перевозить мигрантов

Рим, , 16:25 — REGNUM Кораблю Aquarius, который принадлежит «Врачам без границ», за два месяца ни одним государством так и не был предоставлен флаг, в связи с чем его работа по доставке нелегальных мигрантов из территориальных вод Ливии к европейским берегам будет остановлена, сообщает Il Fatto Quotidiano в пятницу, 7 декабря.

Это было «болезненным, но необходимым решением», сказали журналистам руководители организации.

Именно с истории Aquarius началось противостояние итальянского правительства и перевозчиков мигрантов (а также властей ЕС, которые их в то время поддерживали). По решению главы МВД Маттео Сальвини Aquarius с 629 мигрантами на борту так и не был впущен ни в один порт страны. Таким образом правительство продемонстрировало свою решимость перейти от слов к делу.

«Хорошее решение. Меньше перевозок — меньше смертей», — прокомментировал Сальвини прекращение курсирования Aquarius на своей странице в Twitter.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. Летом 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 80%.

Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.