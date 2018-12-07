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Две трети итальянцев выступают против миграции

Общество

63% граждан — против миграции из-за пределов ЕС

Рим, 7 декабря 2018, 16:15 — REGNUM  63% граждан Италии негативно относятся к миграции из-за пределов Европейского союза, сообщает La Repubblica в пятницу, 7 декабря, со ссылкой на данные института социально-экономических исследований Censis.

58% опрошенных согласны с утверждением, что мигранты отнимают рабочие места у итальянцев. 75% граждан уверены, что рост числа мигрантов приводит к росту преступности.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. Летом 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 80%.

Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

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Миграция, гражданство, паспортизация
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