Калужские студенты проверили свою юридическую грамотность

Калуга, , 16:00 — REGNUM В Калужском государственном университете сегодня, 7 декабря, прошёл круглый стол, приуроченный ко Дню юриста. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Городской думы Калуги, в рамках данного мероприятия студенты калужских вузов могли проверить свою юридическую грамотность, пройдя правовой тест. Такая возможность есть у любого желающего с 3 по 10 декабря, для этого достаточно зарегистрироваться на сайте Всероссийского правового диктанта и оценить свою грамотность, в знании закона и Конституции РФ, решая тестовые задания.

Организатором мероприятия стала Ассоциация юристов России. Председатель совета калужского регионального отделения Ассоциации юристов России Алексей Александров в беседе с участниками подчеркнул, что одно из главных направлений деятельности организации — правовое просвещение и повышение уровня юридического образования населения. Калужской области юридический диктант проводится во второй раз, в этом году на шести площадках в Калуге и в районах проверят свои знания несколько тысяч участников.

Депутат Городской думы города Калуги руководитель аппарата калужского отделения Ассоциации юристов России Денис Курганов поздравил юристов с профессиональным праздником и отметил, что подобные мероприятия касаются каждого: «Такая правовая школа помогает гражданам России повысить свои знания в юриспруденции. Мы все живем в правовом государстве, и знать свои права и обязанности — жизненная потребность. Если вы не знаете, какие права имеете, они могут быть нарушены тем, кто знает каким образом использовать ваше незнание. Мы регулярно проводим бесплатные юридические консультации, а также учим школьников выбору профессии в будущем».

Одна из участников правового диктанта — студентка третьего курса факультета иностранных языков Калужского государственного университета Анастасия Подгурская решила проверить свои знания законов России. Она считает, что такие мероприятия полезны, потому что не все люди знают свои права и обязанности, а тут есть возможность их вспомнить или узнать.