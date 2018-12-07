Главный архитектор Перми заявил о «необычном поручении» губернатора

Екатеринбург, , 19:39 — REGNUM В Перми могут создать «новый пермский стиль». О необычном поручении рассказал главный архитектор Перми Дмитрий Лапшин на форуме 100+ Forum Russia в Екатеринбурге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Достаточно забавно. Я получил указ о создании нового пермского стиля», — анонсировал Лапшин. «Губернатор хотел бы, чтобы период его правления был запечатлен в архитектуре с узнаваемыми элементами», — удивил всех спикер.

Архитектор признался, что «вздрагивает от таких поручений». «Достаточно смелые заявления. Немного страшно от этого становится. Но раз есть приказ, надо делать», — сделал вывод Лапшин. Эксперт подчеркнул, что у чиновников нет архитектурного образования, а есть только «свое представление о прекрасном».

Лапшин добавил, что ситуация напоминает ему «какие-то старые эпохальные события». «Это забавная и непонятная история», — только и выдал архитектор. «Посмотрим, во что это выльется», — философично заметил чиновник.

Спикеру напомнили, что у Перми это будет уже не первая попытка «культурной трансформации» — при губернаторе Олеге Чиркунове и галеристе Марате Гельмане город хотели сделать «европейской культурной столицей». Архитектор вспомнил былое и добавил масла в огонь.

«На пермяках можно ставить много культурных экспериментов. Если там взорвется, это значит, что точно нельзя делать такое в других городах. Это определенное место для выживания», — считает Лапшин.

Впрочем, городские и краевые власти энтузиазм главного архитектора не поддержали. В администрации Пермского края оказались очень удивлены выступлению чиновника. «Губернатор не давал такого поручения главному архитектору» — заверили корреспондента ИА REGNUM в пресс-службе главы региона. А в мэрии Перми уточнили, что речь шла «о поиске отличительных особенностей, некой пермской идентичности в архитектуре и городских объектах, а не о привязке к какому-то политическому циклу в регионе». Поручение было адресовано непосредственно архитектурному сообществу, заявили в пресс-службе администрации города корреспонденту ИА REGNUM.

После своего выступления Лапшин уточнил несколько деталей поручения: «Лично губернатор со мной не общался. Его тезисы мне передали в управлении капитального строительства Пермского края», — заявил чиновник в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM. Главный архитектор признал, что выразился не вполне корректно в своем выступлении: «Было предложено сделать стиль, который бы показал, что эти объекты построены в современную эпоху, а не конкретно в эпоху правления губернатора».

Главный архитектор подчеркнул, что глава региона Максим Решетников «является за последнее время единственным губернатором, который обратил внимание на культуру». О поручении Лапшин узнал в середине ноября 2018 года. Чиновник признал, что на нём теперь лежит большой груз ответственности — создание стиля это «непростая задача».

Напомним, последний раз в Перми задумывались о культурной трансформации в бытность губернатора Олега Чиркунова. Превращать город в культурную столицу намеревался известный галерист Марат Гельман. Впрочем, пермская общественность негативно относилась к экспериментам Гельмана. «Культурная революция» закончилась летом 2013 года, когда галерист ушел с поста директора Музея современного искусства Permm.