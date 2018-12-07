Очередная отмена: группа «Френдзона» не выступит в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, , 16:38 — REGNUM Группа «Френдзона» отменила концерт в Нижнем Новгороде по «всем известным причинам». Выступление перенесут на весну 2019 года, сообщается в официальном сообществе группы во «ВКонтакте».

"В связи со всеми известными причинами, к сожалению, нам приходится перенести концерт на весну. Не переживайте, все билеты будут действительны. Дату концерта объявим в ближайшее время».

Конкретная причина отмены концерта не называется. Представители клуба Milo, в котором должен был состояться концерт, сообщили на своей странице в соцсети, что все купленные билеты подлежат возврату.

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Между тем ранее родительская общественность Нижнего Новгорода обратилась в местную прокуратуру с просьбой запретить концерты «деструктивных музыкальных групп», тексты которых содержат «пропаганду алкоголя, наркомании, опасного и суицидального поведения». После этого прокуратура отменила выступления Монеточки, Элджея, Матранга, Jah Khalib и Ганвеста.

Группа «Френдзона» отправилась в тур по России в начале ноября. С тех пор из-за действий правоохранителей и местных чиновников отменили уже несколько концертов: в Красноярске, Кемерове и Ярославле.

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