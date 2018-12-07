Иначе нельзя: дети Донбасса стали своими для предпринимателя из Ставрополя

Ставрополь, , 15:46 — REGNUM Ставропольский предприниматель Сергей Артёмов много лет возит на своей старенькой ГАЗели адресную помощь в Донецкую и Луганскую республики: его хорошо знают в детских домах по всему Донбассу и Луганщине. Он — и организатор, и водитель, и грузчик. Помощь получает от коллег-предпринимателей да друзей. О том, почему обычный житель Ставрополя, имеющий благополучную семью, уже нескольких внуков, небольшой бизнес, готов каждодневно рисковать жизнью и здоровьем, тратить огромное количество времени и сил на помощь другим, совершенно незнакомым людям, и с какими сложностями он сталкивается, корреспондент ИА REGNUM узнал у самого Сергей Артёмова.

К тому, чтобы помогать детям, Сергей пришел после личной трагедии. Но стремился к этому всегда — по его словам, детей он очень любит и пройти мимо детского горя просто не может. На протяжении многих лет он помогал ставропольским детским домам, многодетным семьям и матерям-одиночкам — возил продукты, одежду, предметы первой необходимости, медикаменты, помогал с перевозкой заболевших детей в реабилитационные центры, санатории.

Буквально с первых дней войны в Донбассе Сергей Артёмов стал собирать гуманитарные грузы и отвозить их на собственной ГАЗели в детские дома, а также семьям, которые потеряли кормильцев. Сергея знают буквально в каждом населенном пункте ДНР и ЛНР, а командир одного из батальонов в ДНР однажды сказал — мол, у Артёмова семь тысяч детей Донбасса.

«Работаем на чистом энтузиазме. В последнее время у меня есть помощник — Равиль Латыпов, бывший главный санитарный врач Ставропольского края. Когда был захвачен Буденновск, он предлагал себя бандитам в заложники вместо детей. Три года назад он ко мне присоединился, ездит со мной, несмотря на свой сахарный диабет, по старым связям мы находим необходимые медикаменты. Помогают Василий Скакун — чемпион мира по батуту и Владимир Кононенко, это «Холодсервис» — мы с ним старые друзья. Благодаря их помощи в последние два с половиной года на бензин я почти ничего не трачу. Я председатель профсоюза предпринимателей города Ставрополя, и многие предприниматели, зная, чем я занимаюсь, несут вещи, которые не продали, залежались. Все новое, с этикетками», — рассказывает Сергей Артёмов.

Всю помощь Сергей Артёмов привозит адресно: собирает, связывается по скайпу с директорами детских домов, звонит в администрации населенных пунктов, чтобы выяснить, есть ли нуждающиеся семьи и в чем именно нужда — одежда, обувь, для какого возраста, письменные принадлежности, медикаменты.

«Сейчас тоже собираю груз — у меня около 200 подарков, я собираюсь ехать», — говорит Сергей Артёмов.

Но есть и сложности, прежде всего — материальные. В работе Артёмову остро не хватает спонсорской помощи для элементарных, казалось бы, вещей. ГАЗели, на которой он и возит грузы, уже 12 лет, за это время она проехала не одну сотню тысяч километров. Хозяин уже не раз ее ремонтировал, сейчас нужно менять двигатель, коробку передач. Скоро замены потребует и сама машина — Сергей, в числе прочего, перевозит детей на лечение в Ставропольский край. А по новым законом при перевозках детей может использоваться транспорт не старше десяти лет.

«Недавно машина поломалась, некачественные запчасти. Я отремонтировался, еще тепло было. Съездил в Донбасс, поехал в Краснодар забирать там вещи, мне тоже люди собирают, и запчасти опять полетели, поломался прямо там, пришлось тащить на буксире, шесть тысяч отдал только за бензин, чтобы меня притащили».

Артёмов не жалуется и решает проблемы самостоятельно. Пытался взять кредит в банке, но ни как физическому, ни как юридическому (в декабре 2017 года Сергей Артёмов зарегистрировал благотворительный фонд «Открытое сердце») банки займов не дают. Единственный выход — искать спонсоров, неравнодушных людей. И Артёмов очень рассчитывает на их помощь.