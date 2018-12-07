В Ростове-на-Дону осуждена экс-судья за махинации с землями «банды Цапков»

Ростов-на-Дону, , 15:41 — REGNUM Бывшую судью, которую признали виновной в мошенничестве с сельскохозяйственными землями «банды Цапков», приговорили к тюремному заключению. Такое решение принял 7 декабря Ростовский областной суд, сообщает корреспондент газеты «КоммерсантЪ» из зала суда.

По данным издания, женщине придется провести в колонии общего режима ближайшие семь лет, а также выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей.

Суд установил, что в 2011—2012 гг. судья арбитражного суда Ростовской области получила от предпринимателей финансовые средства за оказание содействия в приобретении права на расположенные на территории Кущевского района Краснодарского края земельные участки, которые ранее контролировала «банда Цапков». Бизнесмены обратились в ФСБ тогда, когда получив деньги судья отказалась выполнить обещанное.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1998 по 2010 годы в станице Кущевская действовала «банда Цапков», на счету которой, по данным следствия, не менее 19 убийств. Лидер банды Сергей Цапок, приговоренный к пожизненному заключению в 2013 году, скончался в тюрьме через несколько месяцев.

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