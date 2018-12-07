Жириновский придумал, как выгнать Глацких

Москва, , 15:35 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о способе отстранить от работы Свердловскую чиновницу Ольгу Глацких.

«Выгнать Глацких можно, если этого требует общественность. Другим неповадно будет», — считает Жириновский.

Однако, по мнению депутата Госдумы, скандал говорит о том, что надо менять подход к подготовке руководящих кадров, менять отношение к молодежи.

«Собственного опыта у Глацких нет, ей только 29 лет, и она из спорта пришла, и сразу же министром стала», — указал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Жириновский предлагал провести для Глацких мастер-класс о том, как общаться с молодежью.

Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство «ничего не должно» молодежи, не собирается покидать добровольно свой пост из-за начатых проектов по работе.

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