Жители Кунцево просят Собянина остановить строительный произвол

Москва, , 18:20 — REGNUM Жители района Кунцево не удовлетворены заявлением вице-мэра Москвы Марата Хуснуллина о том, что у московских властей нет оснований для расторжения контракта на снос и последующую застройку 47 и 48 кварталов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил активист Иван Рожков. Он отметил, что ежедневно в столице проводятся одиночные пикеты с требованием остановить строительство в данной зоне.

Так, 6 декабря был проведён пикет и сход активистов у здания мэрии Москвы, на котором собравшиеся требовали от главы города остановить строительный произвол или сложить полномочия в связи с утратой доверия. 7 декабря несогласные с градостроительной политикой мэрии Москвы проводят сход у здания офиса группы-компаний ПИК в центре столицы.

«Проект реконструкции 47 и 48 квартала был принят Градостроительно-земельной комиссией Москвы, которую возглавляет Сергей Собянин, а ключевую роль в ней играет Марат Хуснуллин. Если они могли его принять и утвердить, то могут и отменить. Если они уклоняются, то, значит, не хотят пока этого делать, и конфликт будет продолжаться, и напряжение будет расти и в Кунцево, и в других горячих точках Москвы», — подчеркнул Иван Рожков.

Он сообщил, что следующий митинг жителей Кунцево пройдёт 9 декабря на улице Академика Павлова. На нём ожидается присутствие порядка 200−300 человек.

«Мы будем бороться дальше, и я думаю, в конце концов они свернут свои проекты, так как очень жёсткое противостояние, чуть ли не гражданская война начинается в Москве. Если здравый смысл остался, они должны пойти на уступки», — заключил активист.

Как сообщало ИА REGNUM, Верховный суд РФ отказал в коллективном иске жителям района Кунцево к мэрии Москвы. В настоящий момент горожане готовят коллективную кассационную жалобу в Конституционный суд РФ.

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