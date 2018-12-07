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«Читай, мальчик»: лучший момент The Game Awards 2018 по версии фанатов

Общество

Геймеры встретили знаменитую фразу из игры шквалом аплодисментов

Лос-Анджелес, США, 7 декабря 2018, 16:27 — REGNUM  Одну из номинаций на прошедшей премии The Game Awards оглашали Кристофер Джадж и Санни Сулджик, актёры озвучки игры God of War. Фанаты в соцсетях игры назвали их появление на сцене «Лучшим моментом TGA», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

При объявлении победителя одной из номинаций Джадж (озвучивающий Кратоса в игре) говорит Сулджику (озвучивающему Атрея в игре) «Read it, boy!» («Читай, мальчик!») — популярную фразу из игры. Дело в том, что по сюжету God of War, Кратос не владеет чтением и письменностью, а все послания и указатели для него читает сын Атрей. Когда игрок находит текст, который нужно прочитать, Кратос властным тоном говорит знаменитое «Read it, boy!». Фанаты встретили фразу, сказанную Джаджем, шквалом аплодисментов и назвали эти секунды «Лучшим моментом TGA».

«Это было прекрасно», — пишет rafael82ox.

«Я ждал этой фразы с той секунды, как он вышел на сцену», — пишет shiningwizard327.

Напомним, что на ежегодной премии The Game Awards в номинации «Игра года» победила God of War. Игра стала победителем в трёх номинациях и серебряным призёром по количеству побед. Первое место заняла Red Dead Redemption 2, ставшая победителем в пяти номинациях.

Читайте ранее в этом сюжете: The Game Awards 2018: «Психонавты» и эволюция человека

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