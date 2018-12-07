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Солиста группы Kiss обвинили в домогательствах

Общество

«Против Джина Симмонса подали иск»

Солиста группы Kiss обвинили в домогательствах
Alberto Cabello
Джин Симмонс

Лос-Анджелес, США, 7 декабря 2018, 15:08 — REGNUM  В США местная жительница обвинила в сексуальных домогательствах солиста группы Kiss Джина Симмонса. Об этом сообщила газета The Daily Mail со ссылкой на свои источники.

«Против Джина Симмонса подали иск», — передает вещатель.

По словам женщины, музыкант якобы стал приставать к ней еще в 2016 году в ресторане Rock & Brews в Лос-Анджелесе, где она работала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд Манхеттена «частично оправдал» голливудского продюсера Харви Вайнштейна, которого в 2017 г. сразу несколько женщин обвинили в домогательствах. В частности, с продюсера было снято обвинение в попытке изнасилования Люсии Эванс.

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Секс-скандалы в США и их последствия
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