Ростовских водителей предупреждают — на дорогах гололёд

Ростов-на-Дону, , 15:06 — REGNUM Сотрудники управления ГИБДД по Ростовской области обращаются к водителям с просьбой неукоснительно соблюдать все требования Правил дорожного движения. Это связано с перепадами температур. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области 7 декабря.

«В связи со сложными метеорологическими условиями Госавтоинспекция предупреждает всех участников дорожного движения о строгом соблюдении всех требований ПДД. На территории региона ожидаются дожди и мокрый снег, кроме того в связи с перепадами температур прогнозируется гололедица и туман», — говорится в сообщении.

Также в непогоду автовладельцев призывают «быть внимательными и осторожными, проявлять уважение по отношению друг к другу».

По информации Ростовского гидрометцентра, в течение дня в большинстве районов Ростовской области пройдут небольшие и умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, местами туман, гололёд, налипание мокрого снега. На дорогах —гололедица. Температура воздуха днём будет колебаться от минус 2 до 3 градусов тепла.

ИА REGNUM напоминает, что в середине ноября из-за снегопада в Ростовской области на трассах появились пункты временного размещения, в которых водители смогут переждать непогоду. Всего спасатели объявили о 200 отапливаемых палатках.