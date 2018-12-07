Калужский Россельхознадзор обнаружил тетрациклин в говядине из Белоруссии

Калуга, , 15:05 — REGNUM В Калужской области ведён режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции, изготавливаемой на ряде предприятий Белоруссии. Как сообщили 7 декабря корреспонденту ИА REGNUM в управлении Россельхознадзора по Калужской области, отныне под пристальным надзором окажется продукция ООО «Александров», где в говядине выявлены бактерии группы Listeria monocytogenes.

В мясе птицы СЗАО «Агрокомбинат Колос» также обнаружены бактерии группы Listeria monocytogenes, а в говядине ОАО «Минский Мясокомбинат» и ПУП «Миорский мясокомбинат» обнаружен тетрациклин.

Ранее калужский региональный Россельхознадзор также нашёл в белорусских колбасах и сыре тетрациклин и кокцидиостатики. В информации от надзорного органа подчеркивается, что товаропроизводители из Белоруссии нарушают требования Евразийского экономического союза и Российской Федерации, а также федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Напомним, антибиотики, попадающие в человеческий организм вместе с продуктами питания, несут здоровью ощутимый вред в виде снижения иммунитета, аллергических реакций и расстройства пищеварения.

Listeria monocytogenes — это грамположительная палочковидная патогенная бактерия, способная размножаться в пищевых продуктах. В организме человека накапливается преимущественно в печени и селезенке и вызывает серьезное заболевание — листериоз.