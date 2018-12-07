Минтруд уточнил информацию об увольнениях в Пенсионном фонде

Москва, , 15:03 — REGNUM Министерство труда РФ не получало предложения по освобождению от должностей заместителей главы Пенсионного фонда России (ПФР). Об этом 7 декабря сообщила пресс-служба Минтруда, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о возможной смене части руководства фонда.

В пресс-службе ведомства подтвердили, что с 3 декабря 2018 года от должности был освобождён заместитель председателя правления ПФР Борис Гукайло. Заявление об увольнении Гукайло написал в связи с переходом на новое место работы. Кроме того, 20 января в связи с выходом на заслуженный отдых была уволена первый заместитель председателя правления ПФР Лилия Чижик.

«По действующим заместителям председателем правления Пенсионного фонда России Антоном Дроздовым предложений в Минтруд не вносилось», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Напомним, ранее газета «Коммерсантъ» сообщила о возможной смене части руководства Пенсионного фонда. Так, по утверждению издания, свои посты могут покинуть глава фонда Антон Дроздов, его заместитель Алексей Иванов, а также куратор взаимодействия с негосударственными пенсионными фондами Николай Козлов. Кроме того, сообщалось об уходе с должности заместителя главы фонда Бориса Гукайло.