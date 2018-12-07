Жителям Махачкалы подают некачественную питьевую воду — прокуратура

Махачкала, , 15:02 — REGNUM Питьевая вода, подаваемая жителям Советского и Кировского районов города Махачкалы, не проходит положенный цикл водоподготовки и очистки. Кроме того, без обеззараживания вода подается и населению пригородных посёлков Семендер, Красноармейск, Шамхал, Загородный и села Шамхал-Термен, сообщили ИА REGNUM 7 декабря в пресс-службе Роспотребнадзора Дагестана.

По материалам управления прокуратура республики внесла представление в адрес генерального директора крупнейшего поставщика питьевой воды в городе ОАО «Махачкалаводоканал» с требованием устранить выявленные нарушения.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2016 года в Махачкале произошёл беспрецедентный для города случай отравления питьевой водой: с признаками кишечной инфекции к врачам обратились более 650 человек, большая часть из которых — дети. Причиной массового отравления было названо недостаточное хлорирование воды: уровень её загрязнения был превышен в восемь раз. В результате был уволен гендиректор предприятия «Махачкалаводоканал» Магомед Муртазалиев. В его отношении было возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.