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Жителям Махачкалы подают некачественную питьевую воду — прокуратура

Общество

Надзорное ведомство внесло представление в отношении гендиректора поставщика

Махачкала, 7 декабря 2018, 15:02 — REGNUM  Питьевая вода, подаваемая жителям Советского и Кировского районов города Махачкалы, не проходит положенный цикл водоподготовки и очистки. Кроме того, без обеззараживания вода подается и населению пригородных посёлков Семендер, Красноармейск, Шамхал, Загородный и села Шамхал-Термен, сообщили ИА REGNUM 7 декабря в пресс-службе Роспотребнадзора Дагестана.

По материалам управления прокуратура республики внесла представление в адрес генерального директора крупнейшего поставщика питьевой воды в городе ОАО «Махачкалаводоканал» с требованием устранить выявленные нарушения.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2016 года в Махачкале произошёл беспрецедентный для города случай отравления питьевой водой: с признаками кишечной инфекции к врачам обратились более 650 человек, большая часть из которых — дети. Причиной массового отравления было названо недостаточное хлорирование воды: уровень её загрязнения был превышен в восемь раз. В результате был уволен гендиректор предприятия «Махачкалаводоканал» Магомед Муртазалиев. В его отношении было возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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Развитие систем водоснабжения и водоотведения
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