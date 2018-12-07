«Пришли на своих ногах, а увёз жену в гробу»: омич просит наказать медиков

Омск, , 14:55 — REGNUM Жительница Омской области Алла N. умерла в больнице из-за неправильно и не вовремя поставленного диагноза. Об этом сообщил её супруг, создавший и выложивший в интернет петицию с просьбой найти виновных в смерти его жены.

«После несоответствующего лечения в больницах Омской области умерла моя жена. Не вовремя поставленный диагноз, неправильно поставленный диагноз, неправильное лечение и халатность врача привели к гибели моего любимого человека», — пишет автор петиции.

Мужчина рассказал, что всё началось с головокружения и двоения в глазах. У женщины болели голова и шея. Ей поставили диагноз «шейный остеохондроз», лечили 10 дней, но её состояние ухудшалось с каждым днём:

«Постоянная головная боль, приступы, а её колют от остеохондроза. Я начал бить тревогу, её переводят в реанимацию, собирают консилиум, берут анализы. Подозрение — менингит. Я умоляю со слезами перевести её в Омскую областную больницу, а лечились мы в нашей районной. Далее идут переговоры между нашими врачами и городом. Заведующая неврологией Омской областной больницы нас не желает брать. Мы теряем две недели, драгоценные дни. Я от безвыходности стал звонить в министерство здравоохранения на горячую линию. Нас забирают в Омск и дают молодого специалиста, хотя в ординаторской сидели неврологи высшей категории».

Мужчина утверждает, что МРТ им пришлось делать за свои деньги. Тем временем состояние 41-летней женщины ухудшалось, появился отёк брюшной полости, пропало зрение.

«На все это я и тёща им указывали на ранних этапах. Нас игнорируют и ограничивают в посещениях. Когда моя Аллочка перестала видеть и глотать, её переводят в реанимацию, где благополучно добили. Итог: диагноз врача — герпесный менингит плюс рак четвертой стадии по-женски (какой бред). Заключение патологоанатома — смерть от отёка мозга плюс рак уже желудка (у неё даже изжоги не было). Морг на территории больницы. Мы пришли в больницу на своих ножках, а увёз я её в гробу. Месяц страданий моей девочки», — пишет житель Омской области.

В петиции, адресованной Министерству здравоохранения РФ и прокуратуре, он просит наказать медиков, «залечивших» его жену, «чтобы такого не происходило в наших больницах». На момент подготовки материала петицию подписали уже более 1,4 тыс. человек.

Между тем в минздраве Омской области сообщают о том, что им известно о ситуации.

«Специалисты ведомства собирают необходимую информацию о пациентке. Факты, указанные в обращении мужчины, проверяются», — сообщает «Омск Здесь».