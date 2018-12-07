Вторгшихся на участок бывшего управляющего Банком Танзании обязали уйти

Дар-эс-Салам, Танзания, , 14:57 — REGNUM По указанию Земельной Комиссии от 5 декабря 2018 года вторгшиеся на участок, принадлежащий вдове Доктора Дауда Балали, бывшего управляющего Банком Танзании, должны покинуть территорию.

Ранее брокерская компания SUMA JKT попросила земельное министерство опубликовать список законных владельцев земли до того, как она начнет отбирать землю у незаконных захватчиков.

Обсуждая это вторжение, брат покойного Доктора Балали, Оламу Муганда сообщил газете Mtanzania, что у них есть все документы на землю и они ежегодно платят налоги государству.

Муганда в свою очередь обвинил правительство района Мапуто за то, что они снабжают служащих неверной информацией и подстрекают не уходить с территорий, преследуя личную выгоду. Он подчеркнул, что у захватчиков нет никаких документов, подтверждающих права на территорию, кроме оружия и мачете, которыми они угрожали вдове Балали.

«Мы уже сообщили о нападавших главе округа Кинондони, который к тому же является председателем комитета безопасности, я верю, что они примут меры,» — заявил Муганда.

Член городского совета дистрикта Мбвени, Хашим Мбонде сообщил, что он очень разочарован произошедшим нападением на участок, законно приобретенный покойным доктором Балали, который сейчас находится во владении его жены Анны Балали.

Однако, ко всеобщему удивлению, сразу после смерти Балали сотни людей заявили, что он владел участком незаконно, и вторглись на его территорию.

Брат покойного попросил правительство принять меры против людей, незаконно вторгающихся на чужие территории в Дар-эс-Саламе.

Председатель района Костантино Малифа 5 декабря объявил, что данный участок был выделен Доктору Балали под строительство отеля.

Тем не менее в интервью журналистам газеты Mtanzania некоторые из жителей признали, что вторглись на участок, и сейчас просят помилования у президента Танзании Джона Магуфули за вторжение на территорию.