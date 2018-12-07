Ростовскую школу после жалобы учеников в соцсетях закрыли на ремонт

Ростов-на-Дону, , 14:50 — REGNUM Ростовская школа № 112 закрыта на ремонт. Добиться этого удалось ученикам, которые пожаловались на состояние кровли в социальных сетях в конце ноября текущего года.

«По информации управления образования города, в школе № 112 Советского района произошла течь кровли в двух кабинетах и двух местах рекреации третьего этажа здания (замачивание данных участков ранее не наблюдалось). В настоящее время кабинеты закрыты и обесточены. Локальный ремонт повреждений кровли начат 29 ноября», — цитирует портал Don24.ru ответ, пришедший в редакцию из городской администрации.

ИА REGNUM сообщало, что ученики ростовской школы № 112 пожаловались на протекающую крышу в здании в социальных сетях в надежде на помощь.

«Нашей школе 28 лет. Всегда, когда дождь, вот так протекают потолки. На фотографиях видно, но это только малая часть. Каких-либо действий директора школы по устранению потопов мы не заметили. Подписчики уже не раз выручали других людей. Помогите в этот раз нам», — обратились учащиеся к властям посредством паблика «Ростов Главный».

Пост был сопровождён фотографиями из школьных классов, на которых видны мокрые потолки и тазы, куда собирается дождевая вода с потолка.

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