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В Instagram обнаружили священника в Louis Vuitton

Общество

Вероятно, аккаунт принадлежит тверскому протоиерею

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В Instagram обнаружили священника в Louis Vuitton
Иллюстрация: Скриншот страницы Instagram archpriesttver
Туфли Gucci

Тверь, 7 декабря 2018, 15:16 — REGNUM  Пользователи портала «Пикабу» обнаружили Instagram-аккаунт священника, в котором тот публиковал фотографии с обувью известных брендов, снимки из ресторанов и бизнес-центра «Москва-Сити». Юзеры предположили, что аккаунт принадлежит тверскому протоиерею Вячеславу Б., сообщает корреспондент ИА REGNUM.

После появления записи профиль оказался удален, однако пользователи успели сделать скриншоты публикаций. На одной из них мужчина в рясе сидит напротив зеркала в дизайнерских туфлях от Gucci. В аккаунте также обнаружили снимки других брендовых вещей, среди которых оказались сандалии, чемодан и сумка от Louis Vuitton. Кроме того, юзеры обнаружили фотографии, сделанные в ресторане московского ГУМа и Московском международном деловом центре «Москва-Сити».

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Туфли Gucci
Иллюстрация: Скриншот страницы Instagram archpriesttver
Туфли Gucci
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Сандалии Louis Vuitton
Иллюстрация: Скриншот страницы Instagram archpriesttver
Сандалии Louis Vuitton
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Чемодан и сумка Louis Vuitton
Иллюстрация: Скриншот страницы Instagram archpriesttver
Чемодан и сумка Louis Vuitton
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Снимок из ресторана в ГУМе
Иллюстрация: Скриншот страницы Instagram archpriesttver
Снимок из ресторана в ГУМе
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Снимок, сделанный в бизнес-центре «Москва-Сити»
Иллюстрация: Скриншот страницы Instagram archpriesttver
Снимок, сделанный в бизнес-центре «Москва-Сити»
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Вячеслав Б
Иллюстрация: Скриншот страницы Instagram archpriesttver
Вячеслав Б

Чтобы убедиться в том, что профиль действительно принадлежит священнослужителю, пользователи нашли его страницу во «ВКонтакте». Там Вячеслав публиковал фотографии из церкви, на одной из которых он обут в туфли, снимок которых есть в Instagram-аккаунте. Однако официального подтверждения аккаунта нет.

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Снимки из Instagram и «ВКонтакте» Вячеслава Б
Иллюстрация: Скриншоты страниц Instagram archpriesttver и «ВКонтакте» Вячеслава Баскакова
Снимки из Instagram и «ВКонтакте» Вячеслава Б

На сайте Тверской епархии есть упоминание о священнике Вячеславе Б. Согласно информации от 2011 года, он служит настоятелем в церкви иконы Божьей Матери при Центре специализированных видов медицинской помощи имени Аваева в Твери. Более позднее упоминание есть на сайте Ржевской епархии. Там приводится сообщение о проведении конкурса малых грантов «Православная инициатива». Автор подписан как координатор конкурса по Тверской митрополии, протоиерей Вячеслав Б.

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Выдержка с сайте Тверской иепархии
Иллюстрация: Скриншот страницы сайта Тверской иепархии
Выдержка с сайте Тверской иепархии

Многих пользователей возмутили фотографии священнослужителя. Однако некоторые предположили, что это либо фейк, либо мужчина нарочно создаёт такой образ в соцсетях — якобы для того, чтобы изобличить нечестных представителей РПЦ.

Ранее в центре скандала оказался священнослужитель из Челябинска. Местная пенсионерка заявила, что одолжила ему 600 тысяч рублей, а тот их не возвращает. Однако в церкви заявили, что женщина отдала деньги священнику безвозмездно, и он их потратил по своему усмотрению — оплатил ипотеку.

Читайте ранее в этом сюжете: Священников УПЦ МП допросили в рамках дела о государственной измене

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