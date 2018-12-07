В Instagram обнаружили священника в Louis Vuitton

Тверь, , 15:16 — REGNUM Пользователи портала «Пикабу» обнаружили Instagram-аккаунт священника, в котором тот публиковал фотографии с обувью известных брендов, снимки из ресторанов и бизнес-центра «Москва-Сити». Юзеры предположили, что аккаунт принадлежит тверскому протоиерею Вячеславу Б., сообщает корреспондент ИА REGNUM.

После появления записи профиль оказался удален, однако пользователи успели сделать скриншоты публикаций. На одной из них мужчина в рясе сидит напротив зеркала в дизайнерских туфлях от Gucci. В аккаунте также обнаружили снимки других брендовых вещей, среди которых оказались сандалии, чемодан и сумка от Louis Vuitton. Кроме того, юзеры обнаружили фотографии, сделанные в ресторане московского ГУМа и Московском международном деловом центре «Москва-Сити».

Чтобы убедиться в том, что профиль действительно принадлежит священнослужителю, пользователи нашли его страницу во «ВКонтакте». Там Вячеслав публиковал фотографии из церкви, на одной из которых он обут в туфли, снимок которых есть в Instagram-аккаунте. Однако официального подтверждения аккаунта нет.

На сайте Тверской епархии есть упоминание о священнике Вячеславе Б. Согласно информации от 2011 года, он служит настоятелем в церкви иконы Божьей Матери при Центре специализированных видов медицинской помощи имени Аваева в Твери. Более позднее упоминание есть на сайте Ржевской епархии. Там приводится сообщение о проведении конкурса малых грантов «Православная инициатива». Автор подписан как координатор конкурса по Тверской митрополии, протоиерей Вячеслав Б.

Многих пользователей возмутили фотографии священнослужителя. Однако некоторые предположили, что это либо фейк, либо мужчина нарочно создаёт такой образ в соцсетях — якобы для того, чтобы изобличить нечестных представителей РПЦ.

Ранее в центре скандала оказался священнослужитель из Челябинска. Местная пенсионерка заявила, что одолжила ему 600 тысяч рублей, а тот их не возвращает. Однако в церкви заявили, что женщина отдала деньги священнику безвозмездно, и он их потратил по своему усмотрению — оплатил ипотеку.

Читайте ранее в этом сюжете: Священников УПЦ МП допросили в рамках дела о государственной измене