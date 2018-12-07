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Адвокаты Януковича просят помощи у международного сообщества

Общество

Юристы требуют защитить права человека на Украине

Адвокаты Януковича просят помощи у международного сообщества
Иван Шилов © ИА REGNUM
Виктор Янукович

Киев, 7 декабря 2018, 14:43 — REGNUM  Адвокаты, представляющие интересы бывшего президента Украины Виктора Януковича, обратились за помощью к лидерам иностранных государств и международным организациям. В совместном заявлении группа юристов просит остановить нарушения гражданских прав на Украине.

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В заявлении отмечается необходимость заставить украинские власти немедленного прекратить незаконное давление на правоохранительные и судебные органы, адвокатов и журналистов, участвующих в политических процессах и освещающих их. Документ на своей странице в Facebook опубликован один из адвокатов Виталий Сердюк.

https://www.facebook.com/story.php

Также правозащитники просят «гарантировать независимое наблюдение за процессом о потере Крыма для устранения уже допущенных нарушений и восстановления законности процедур». Кроме того, адвокаты заявили о «жесточайшей политизированности» судебного процесса над бывшим главой Украины Виктором Януковичем, а также допущенных многочисленных нарушениях.

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Отмечается, что обращения направлены лидерам и в посольства США, Франции, Германии, Польши, а также представительство ЕС на Украине, генеральным секретарям ООН, ОБСЕ и Совета Европы, председателям ПАСЕ и Европарламента, Верховному комиссару ООН по правам человека, в Международное общество прав человека.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине после государственного переворота в 2014 году бывшего президента страны Виктора Януковича обвиняют в государственной измене. К рассмотрению по существу возбуждённого в отношении экс-главы страны делу суд приступил в конце июня 2017 года.

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Дело Януковича
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