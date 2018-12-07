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В Эстонии запустили процесс перевода образования на эстонский язык

Общество

Решение принято правлением Рийгикогу

Таллин, 7 декабря 2018, 14:40 — REGNUM  

Эстонский парламент принял решения пустить в производство законопроект о переводе всего образования в стране на единый эстонский язык обучения, сообщает Postimmees.

По оценке Партии реформ Эстонии, которая выступает инициатором идеи, существует необходимость дать задание исполнительной власти составить подробный план по реализации данной инициативы, в том числе и сотрудничество с самоуправлениями.

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Сообщается, что комиссия по культуре была назначена ответственной за разработку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во вторник, 4 декабря, инициатива оппозиционной Партии реформ Эстонии о переводе всего образования на единый эстонский язык не получила достаточное количество голосов в эстонском парламенте и законопроект был отклонён.

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