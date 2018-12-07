Чувствуют себя нужными: в Вичуге прошел слет «серебряных» волонтеров

Вычуга, Ивановская область, , 14:38 — REGNUM В городе Вичуга Ивановской области 7 декабря состоялся слет «серебряных» волонтеров «Добро-серебро», в котором приняли участие около ста пенсионеров, занятых в добровольческих проектах. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM ведущий консультант управления социального обслуживания областного департамента соцзащиты Лейла Воронина, всего в регионе около 500 пенсионеров, принимающих участие в волонтерских проектах. В 2018 году они реализовали 24 программы, которые направлены на помощь незащищенным людям.

Слет «серебряных» волонтеров прошел в Ивановской области во второй раз. В 2018 году участники смогли посетить тематические площадки. Например, работала площадка «Магазин волонтерских акций», на которой добровольцы из разных районов региона смогли поделиться идеями проектов и позаимствовать опыт коллег. Кроме того, в рамках слета прошло награждением авторов лучших социальных проектов, работавших в 2018 году.

По словам Лейлы Ворониной, выбрать лучшие проекты было достаточно сложно. Все программы пожилые волонтеры придумали, разработали и реализовали самостоятельно.

«Например, в городе Родники пенсионеры работали над программой «Обелиск» — волонтеры благоустраивали территории памятников. В Шуе был экологический проект, проводился сбор ненужной бумаги, а вырученные средства шли на подарки для нуждающихся граждан. В Кохме был проект «Возьмемся за руки, друзья», проходили мастер-классы и акции для людей с ограниченными возможностями здоровья. Еще был проект «Люди так не делятся» — была большая агитационная работа с населением, волонтеры пытались поменять мнение населения о людях с ОВЗ», — рассказала Лейла Воронина.

В регионе надеются, что опыт, который уже есть в области, даст толчок и к дальнейшему увеличению числа пенсионеров, занятых в волонтерских проектах. По словам заведующей отделением срочного социального обслуживания ОБУСО «Вичугский КЦСОН» Ольги Сладковой, волонтерство в регионе сейчас очень популярно, добровольцы помогают 2,5 тыс. человек, которым нужна поддержка.

«У нас организовано 11 школ «серебряного» волонтерства, где пожилые люди получают навыки реализации мероприятий. Мне кажется, что волонтерство очень полезно для пожилых людей, потому что, во-первых, жизнь наполняется дополнительным смыслом, улучшается само качество жизни. Кроме того, благодаря «серебряным» волонтерам создается новая мода на добрые дела и, конечно же, на активное долголетие. Среди наших «серебряных» волонтеров есть даже есть 90-летние добровольцы. Но вне зависимости от возраста, они говорят одно: мы счастливы, потому что у нас открылось второе дыхание, мы чувствуем себя нужными, у нас появились новые дела, новые друзья», — рассказала Ольга Сладкова.

По словам собеседницы ИА REGNUM, перед началом работы по продвижению «серебряного» волонтерства в регионе проводился опрос среди пенсионеров, которые могли бы стать волонтерами. Его результаты показали, что после выхода на пенсию времени у людей стало намного больше, что есть интересы и мечты, которые не были реализованы.

«Например, у кого-то есть хобби подстригать людей, но они не работали парикмахерами, а выйдя на пенсию, они могут помогать одиноким людям и стричь их на дому. Кроме того, решается проблема одиночества пенсионеров», — сказала Ольга Воронина.

Отметим, что в регионе стараются поощрять волонтеров. Например, предлагая им контрамарки в кино, организуя для них совместные вечера или же просто, награждая дипломами.