ДНР: Украина может начать отбирать земли у жителей Донбасса

Донецк, , 14:31 — REGNUM Военное положение позволит киевской хунте начать массово отбирать земельные участки у жителей Донбасса, заявил глава фракции «Донецкая Республика» в парламенте Донецкой Народной Республики (ДНР) Валерий Скороходов, сообщает 7 декабря «Донецкое агентство новостей».

По его словам, цель киевской хунты — держать военнослужащих, недовольных властью, подальше от столицы. Для этого было издано распоряжение провести инвентаризацию земель на оккупированной Украиной территории ДНР и ЛНР. Эти земли будут раздаваться «ветеранам антитеррористической операции и операции объединенных сил». Однако власть может попросить «освободить» земли и прежних собственников, пользуясь военным положением.

Напомним, военное положение на Украине было введено в 10 областях на 30 дней с 28 ноября. Причина — задержание российскими пограничниками украинских военнослужащих, которые устроили провокацию в Азовском море.