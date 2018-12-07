Ущербный ремонт: в Прикамье памятник архитектуры утратил исторический облик

Кунгур, Пермский край, , 14:21 — REGNUM В г. Кунгуре Пермского края по факту ущербного ремонта возбуждено уголовное дело. Поврежден объект культурного наследия — дом кожевенного завода купца А. М. Пономарева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, собственник исторического здания незаконно произвел строительно-монтажные работы. Реконструкция объекта культурного наследия проводилась без соответствующей проектной и разрешительной документации. В результате памятник архитектуры утратил исторический облик и получил существенные повреждения. В частности, полностью уничтожены оконные заполнения с декоративными нащельниками в виде полуколонны с коринфской капителью и базой, отбит защитный декоративно-штукатурный слой фасада дома и значимые декоративные элементы. Ущерб от проведенного ремонта оценили в сумму, превышающую 15 млн рублей.

Добавим, дом кожевенного завода купца А. М. Пономарева построен в 1880-е годы. Стены возводились из полнотелого керамического кирпича. Декоративная отделка фасадов выполнена в стилистике архитектурной эклектики с элементами барокко и классицизма. В помещении на втором этаже сохранилась масляная живопись в стиле модерн («деревянное» поле, восемь медальонов с натюрмортами по периметру, обрамленные растительным орнаментом, центральный медальон с имитацией объемной резьбы по дереву), а также живопись в технике гризайль на потолочном плафоне также в помещении второго этажа.

По данным Госинспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края, на территории региона расположено 2812 объектов культурного наследия, в том числе 1858 объектов культурного наследия федерального значения (из них 1810 объектов археологического наследия, 48 зданий и сооружений), 954 объектов культурного наследия регионального значения.

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