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Новые ООПТ в Арктике защитят редкие виды животных – Минприроды РФ

Общество

Всего будет создано пять национальных парков

Москва, 7 декабря 2018, 14:06 — REGNUM  Создание новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в Арктике поможет защитить редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты животного мира. Об этом заявил заместитель директора Росзаповедцентра Минприроды России Демьян Смилевец на форуме «Арктика: настоящее и будущее», сообщили в Минприроды РФ.

В Арктике обитают такие редкие и исчезающие виды животных, как белый медведь, путоранский снежный баран, лаптевский морж, нарвал, горбач, стерхи и другие виды животных и птиц, которые необходимо не только сохранить, но создать условия для размножения.

По его словам, всего в России к 2024 году планируется создание 24 новых ООПТ, пять из них будут созданы в российской арктической зоне. Нацпарки получат названия: «Койгородский», «Кыталык», «Медвежьи острова», «Лаптевоморский» и «Большое Токко».

Смилевец отметил, что работа по сохранению биоразнообразия Арктики ведётся совместно с международной командой Рабочей группы по сохранению арктической флоры и фауны (КАФФ).

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, около 74% российских туристов мечтают посетить Арктику, но отмечают, что очень дорогие путёвки. Большинство (56%) российских туристов считают, что стоимость тура в Арктику должна быть дешевле в сравнении с южными регионами России.

Подробнее на эту тему: Около 74% российских туристов мечтают посетить Арктику

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Развитие российской Арктики
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