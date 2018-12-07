Тамбовские студенты узнали о недобросовестной конкуренции на занятии в УФАС

Тамбов, , 14:04 — REGNUM Студенты Института экономики и качества жизни Тамбовского государственного технического университета посетили занятие в Управлении федеральной антимонопольной службы России по Тамбовской области, на котором узнали об особенностях работы ведомства. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба вуза.

Мероприятие прошло 5 декабря, во Всемирный день конкуренции. На нём обсуждалась специфика деятельности Тамбовского УФАС России при осуществлении контроля и надзора по различным направлениям. Специалисты ведомства рассказали об осуществлении антимонопольного контроля хозяйствующих субъектов, деятельности субъектов естественных монополий, соблюдении антимонопольного законодательства органами власти, закупках, соблюдении рекламного законодательства.

«Рассказ был проиллюстрирован примерами рассмотренных в ведомстве дел, участниками которых были хорошо известные студентам хозяйствующие субъекты города Тамбова», — говорится в сообщении.

Руководитель Тамбовского УФАС России Елена Гречишникова привела примеры нарушений при злоупотреблении доминирующим положением хозяйствующих субъектов, согласованных действий на торгах (картельном сговоре), недобросовестной конкуренции при использовании обозначений, тождественных товарному знаку субъекта-конкурента.

По окончании мероприятия студенты вместе с сотрудниками антимонопольной службы приняли участие во флешмобе, приуроченном ко Дню конкуренции.

Читайте также: В кампусе Тамбовского технического университета появился символ из букв