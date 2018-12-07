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Детей-инвалидов на Ямале не обеспечивали средствами реабилитации

Общество

Положенное несовершеннолетние получили после обращения родителей в прокуратуру

Салехард, 7 декабря 2018, 13:42 — REGNUM  В Ямало-Ненецком автономном округе дети-инвалиды получают средства реабилитации после обращения в прокуратуру. В Фонде социального страхования РФ по ЯНАО не обеспечили несовершеннолетних с ограничениями в передвижении опорой для стояния, реклинатором корректором осанки, тутором на голеностопный сустав, кресло-колясками с ручным приводом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры автономного округа.

Лишь благодаря вмешательству надзорного ведомства трое детей-инвалидов обеспечено техническими средствами реабилитации. Поводом для прокурорской проверки деятельности Фонда социального страхования РФ по ЯНАО послужило обращение законных представителей несовершеннолетних, состоявших на учёте с 2017 года.

Отметим, что не только ямальский ФСС РФ обделяет детей-инвалидов необходимым и положенным по закону. По сообщению Тюменской прокуратуры, в регионе было выявлено 12 пострадавших от бездействия областного отделения Фонда социального страхования РФ. Родители приобретали средства реабилитации за собственный счёт, но им не компенсировали расходы, которые должны выплачиваться в течение месяца со дня покупки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюменской области детям-инвалидам не выплачивались компенсации

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Проблемы инвалидов
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